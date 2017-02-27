Понедельник, 27 Февраля 2017 16:32

АрмИнфо.Ни одна политическая сила Армении не может претендовать на большинство в парламенте 6-го созыва. Подобное мнение 27 февраля в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

На его взгляд, изменения в Избирательном кодексе привели к тому, что сфальсифицировать выборы будет практически невозможно, следовательно, в качестве альтернативы политические силы должны будут прибегать к

черному пиару и манипуляциям. Однако, как заверил он, АРФД не намерена следовать этой тактике. При этом заметил, что хотя ни одна партия не может быть уверена в своей победе, у АРФД есть стабильный электорат. Дашнакцакан считает, что в Армении есть всего два способа смены власти - революция и изменения внутри структуры власти. "Опыт показал, что первый неприемлем, следовательно, мы решили добиться изменений сотрудничеством с Республиканкой партией Армении, и разделив с ней политическую ответственность, изменить власть изнутри. Думаю наш электорат оценил этот шаг", - подчеркнул он.

Он также считает несерьезными заявления о раздаче предвыборных взяток. "Это скорее разведка боем, политические силы пытаются понять настроения общества", - заявил он, добавив, что АРФД не намерена раздавать взятки, более того будет бороться с подобными негативными явлениями.