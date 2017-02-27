Понедельник, 27 Февраля 2017 15:46

АрмИнфо.Прокуратура Арагацотноской области Армении направила публикации в СМИ относительно избиения кандидатом в депутаты от Республиканской партии Базмасером Манафасовичем Аракеляном одного из жителей села Парпи в Аштаракский отдел Полиции для возбуждения дела по статьям 180-181 УК РА.

Ранее СМИ сообщали, что кандидат в депутаты от Республиканской партии Базмасер Манафасович Аракелян пригласил одного из жителей села Парпи в свой дом и избил его лишь за то, что тот осмелился сказать, что намерен проголосовать за кандидата от партии АРФ <Дашнакцутюн>. Сам Аракелян впоследствии опроверг эту информацию, однако депутаты от <Дашнакцутюн> заявили, что у них есть неопровержимые доказательства случившегося.

Примечательно, что инцидент произошел после того, как президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян позвал к себе кандидатов в депутаты от РПА и строго наказал им <утихомирить свой пыл>. Это произошло после того, как в Араратской области сторонники двух кандидатов в депутаты от РПА - Мурада Мурадяна и владельца компании <Авшар>, брата губернатора Арарарата Арамаиса Григоряна Араика Григоряна избили друг друга.