Среда, 22 Февраля 2017 12:34

АрмИнфо.Несмотря на все эти сложности, позитив от членства Армении в Евразийском экономическом союзе налицо, хотя экономическая конъюнктура непростая. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава внешнеполитического ведомства Армении

Эдвард Налбандян. <На такие страны как Армения - с маленькой, но достаточно открытой экономикой, влияют негативные экономические тенденции извне, как впрочем влияют и на многие другие, в том числе и европейские страны. Но наше присоединение дало нам возможность иметь доступ к большому, почти 180-миллионному рынку, а это масштабный рынок для Армении. То, что производится в Армении с нулевой таможенной пошлиной и без всяких административных препятствий может поступать на этот огромный потребительский рынок. Второе, четыре свободы - движение капитала, инвестиций, рабочей силы и услуг. Нужно еще снимать последние препятствия в этом плане. Это достаточно серьезные направления, по которым работает Евразийский экономический союз. За эти два года уже накоплен определенный достаточно позитивный опыт с точки зрения создания правовой базы развития Евразийского экономического союза. Естественно, что население в странах союза ожидает большего и как можно скорее хотело бы видеть больше позитива. Но главное здесь - позитивная тенденция, а она есть. Скажем, за 2016 год экспорт Армении увеличился на 50%. Мы ничего не теряем, мы приобретаем>,- заявил министр. Комментируя бытуемое мнение о кризисе доверия в ЕАЭС, Налбандян заметил, что вопросы и проблемы есть. <Но где их нет? Просто нужно их решать>. Он также подчеркнул, что к структуре ЕАЭС есть большой интерес. <Как министр иностранных дел я принимал делегации из различных стран - азиатских, латиноамериканских. Они приезжали в Армению как в одну из стран-членов Евразийского экономического союза, говорили о желании создания свободной экономической зоны с ЕАЭС. Это не одна, не две, это десятки стран>,- заверил Налбандян. При этом он подчеркнул, что как торговые, так и политические отношения Армении разнообразны: <Почти одна треть нашей торговли идет с Европейским союзом. Понимаете, это не так, чтоб 99 процентов торговли у нас только с Россией>. В этом контексте он заметил, что Армения в определенном смысле может служить примером. <Мои многие коллеги в ЕС говорят: смотрите, вы являетесь членом Евразийского экономического союза, однако, развиваете очень тесное сотрудничество с ЕС. Мы хотим тесного сотрудничества со всеми, кто желает того же. Мы не хотим пользоваться противоречиями, проблемами, которые иногда существуют между отдельными странами, с целью получения какой-то выгоды. Такой подход может ударить бумерангом. Наши слова не расходятся с делами, как и дела не расходятся с тем, что мы говорим>,- резюмировал Налбандян.