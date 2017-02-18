Суббота, 18 Февраля 2017 14:01

АрмИнфо.Правящая Республиканская партия Армении идет на парламентские выборы с хорошо знакомыми людьми, но новой командой. Об этом заявил президент Армении и председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян 18 февраля, выступая на 11-ом съезде Союза добровольцев <Еркрапа>.

По его словам, РПА идет на выборы с сильной командой, которая в случае получения вотума доверия, будет готова защищать интересы Армении на всех авторитетных международных трибунах. <Они не будут обманывать людей, не будут говорить, что через год Армения станет раем. Они не будут врать, что газ и электроэнергия станут бесплатными, а молодых людей не будут призывать в армию. Они будут говорить то, что способны сделать>, - подчеркнул Серж Саргсян, напомнив, что в предвыборный список РПА включен также генерал-лейтенант, глава Союза добровольцев <Еркрапа> Манвел Григорян.