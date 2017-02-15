Среда, 15 Февраля 2017 15:49

АрмИнфо.Beeline, представительство Британского Совета в Армении и Посольство Великобритании в Армении объявляют о проведении юбилейного 15-ого Фестиваля британских фильмов, который стартует 18 февраля в столичном кинотеатре <Москва>.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, торжественная церемония открытия начнется показом фильма <Я, Дэниел Блэйк>, режиссером которого стал классик европейского кино Кен Лоуч (дважды удостоившийся <Золотой пальмовой ветви> Каннского кинофестиваля).

<Beeline приветствует и придает важность реализации тех программ, которые помогают людям изменить жизнь к лучшему. Этот год знаменателен тем, что фестиваль британских фильмов проводится в Армении в юбилейный 15-ый раз, а Beeline выступает спонсором фестиваля пятый год подряд. Мы рады и горды тем, что фестиваль стал ожидаемым и любимым событием в культурной жизни Армении>,- отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Со своей стороны руководитель представительства Британского Совета в Армении Аревик Сарибекян отметила: <В этом году Британский совет отмечает 15-летие своей деятельности, и проведение фестиваля британских фильмов мы начали в первый же год нашей работы в Армении. За это время фестиваль стал визитной карточкой Британского Совета, и в этом году, как и впредь, мы с полной ответственностью подошли к выбору фильмов с целью предложить армянскому зрителю лучшие работы современного британского кино>.

Согласно источнику, в рамках Фестиваля британских фильмов (с 18 по 24 февраля в столичном кинотеатре <Москва>) пройдут показы 7 кинолент. В этом году в репертуар кинофестиваля вошли фильмы объединенные темой прав человека. Вход на все сеансы - бесплатный.

Отметим, что организатором Фестиваля британских фильмов являются Британский Совет и Посольство Великобритании. Генеральным спонсором фестиваля выступает Beeline. С программой Фестиваля можно ознакомиться на сайте www.britishcouncil.am Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".