АрмИнфо. Перестановки в блоке экс-министра обороны Сейрана Оганяна и экс-главы МИД Армении, лидера партии "Единение" Вардана Осканяна продолжаются.
В частности, накануне партия экс-главы МИД Армении Раффи Ованнисяна "Наследие" заявила об участие в парламентских выборах в составе блока Оганян-Осканян. Между тем, член- учредитель блока - партия "Третья Республика" в лице экс-заместителя главы аппарата президента Виктора Даллакяна объявила о выходе из данной политической структуры. Согласно армянским СМИ, данное решение Даллакяна обусловлено нежеланием сотрудничать с Ованнисяном и его однопартийцами.
Другой член блока, заявивший о намерении покинуть его, лидер
объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян выступил с
заявлением, в котором призвал блок ускорить организационные вопросы.
Более того, он считает необходимостью зафиксировать в приоритетах
блока признание недействительной принятую в прошлом году Конституцию, в течение двух лет принять новый Избирательный кодекс и Конституцию, сформировать законодательную и исполнительную власть. Также он считает необходимостью срочно определиться с названием блока, а также сформировать руководящий состав
Ранее Демократическая партия Армении заявила о прекращении сотрудничества с блоком. Объясняя причины отказа, лидер партии Арам
Саркисян отметил, что политические силы больше сосредоточены на составлении избирательных списков. "Это не подобает деятелям с учетом
сложившейся в стране ситуации. Остальное - это уже их дело, я желаю им успеха, если, конечно, данный альянс все-таки сформируется".
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