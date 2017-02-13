Понедельник, 13 Февраля 2017 11:15

АрмИнфо. Перестановки в блоке экс-министра обороны Сейрана Оганяна и экс-главы МИД Армении, лидера партии "Единение" Вардана Осканяна продолжаются.

В частности, накануне партия экс-главы МИД Армении Раффи Ованнисяна "Наследие" заявила об участие в парламентских выборах в составе блока Оганян-Осканян. Между тем, член- учредитель блока - партия "Третья Республика" в лице экс-заместителя главы аппарата президента Виктора Даллакяна объявила о выходе из данной политической структуры. Согласно армянским СМИ, данное решение Даллакяна обусловлено нежеланием сотрудничать с Ованнисяном и его однопартийцами.

Другой член блока, заявивший о намерении покинуть его, лидер

объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян выступил с

заявлением, в котором призвал блок ускорить организационные вопросы.

Более того, он считает необходимостью зафиксировать в приоритетах

блока признание недействительной принятую в прошлом году Конституцию, в течение двух лет принять новый Избирательный кодекс и Конституцию, сформировать законодательную и исполнительную власть. Также он считает необходимостью срочно определиться с названием блока, а также сформировать руководящий состав

Ранее Демократическая партия Армении заявила о прекращении сотрудничества с блоком. Объясняя причины отказа, лидер партии Арам

Саркисян отметил, что политические силы больше сосредоточены на составлении избирательных списков. "Это не подобает деятелям с учетом

сложившейся в стране ситуации. Остальное - это уже их дело, я желаю им успеха, если, конечно, данный альянс все-таки сформируется".