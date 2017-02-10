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 Пятница, 10 Февраля 2017 15:40

Алина Оганесян

Первый выпуск долларовых облигаций Армбизнесбанка прошел листинг на бирже NASDAQ OMX Armenia

Первый выпуск долларовых облигаций Армбизнесбанка прошел листинг на бирже NASDAQ OMX Armenia

АрмИнфо.На NASDAQ OMX Armenia 10 февраля прошел листинг первый выпуск долларовых облигаций Армбизнесбанка в объеме $1 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, облигации этого выпуска числятся во вторичном биржевом списке (Bbond). С момента листинга облигации Армбизнесбанка допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Котироваться они будут под биржевым кодом ARBBB1.

Согласно источнику, в рамках этой эмиссии (идентификационный код - ISIN - AMARBBB21ER6) Армбизнесбанк выпустил 10 000 именных купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения в 2 года, доходностью по купону 8,5%.  Выплаты по купону будут осуществляться раз в квартал.

Отметим, что в общей сложности, на 10 февраля 2017 года на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 24 выпуска корпоративных облигаций 9 эмитентов, из которых 15 осуществлены 6-ю банками-эмитентами, причем 13 из них - это долларовые выпуски:  Араратбанк - 6 выпусков (5 - долларовые), Америабанк - 3 выпуска (2 - долларовые), Армсвисбанк - 3 выпуска (все долларовые), Банк Анелик, Юнибанк и Армбизнесбанк - по 1- му выпуску - долларовому.

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