Пятница, 10 Февраля 2017 15:40

АрмИнфо.На NASDAQ OMX Armenia 10 февраля прошел листинг первый выпуск долларовых облигаций Армбизнесбанка в объеме $1 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, облигации этого выпуска числятся во вторичном биржевом списке (Bbond). С момента листинга облигации Армбизнесбанка допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Котироваться они будут под биржевым кодом ARBBB1.

Согласно источнику, в рамках этой эмиссии (идентификационный код - ISIN - AMARBBB21ER6) Армбизнесбанк выпустил 10 000 именных купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения в 2 года, доходностью по купону 8,5%. Выплаты по купону будут осуществляться раз в квартал.

Отметим, что в общей сложности, на 10 февраля 2017 года на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 24 выпуска корпоративных облигаций 9 эмитентов, из которых 15 осуществлены 6-ю банками-эмитентами, причем 13 из них - это долларовые выпуски: Араратбанк - 6 выпусков (5 - долларовые), Америабанк - 3 выпуска (2 - долларовые), Армсвисбанк - 3 выпуска (все долларовые), Банк Анелик, Юнибанк и Армбизнесбанк - по 1- му выпуску - долларовому.