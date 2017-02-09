Четверг, 9 Февраля 2017 23:48

АрмИнфо. В ответ на запрос Полиции Армении в генеральном секретариате Интерпола сегодня сообщили, что экстрадированный Минском в Баку за посещение Нагорного Карабаха блогер Александр Лапшин никогда не находился в учете Интерпола и международном розыске. Об этом на своей страничке в Facebook написал советник главы Полиции РА Нарек Малян.

Отметим, что экстрадиция Лапшина вызвала негативный общественно- политический резонанс в Армении. Внешнеполитическое ведомство России, гражданином которой он являлся, также заявило о недопустимости экстрадиции. Израиль (Лапшин являлся гражданином и этой страны ред.) заявил, что следит за ситуацией. А вот Украина, а Лапшин также имеет гражданство и этой страны, пока молчит.