Вторник, 7 Февраля 2017 19:21

АрмИнфо. Экс-глава МИД Армении и лидер партии "Единение" Вардан Осканян считает возможным изменение хода переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

В частности экс-министр отметил возможность перехода в переговорном процессе от права к факту самоопределения. При этом, на его взгляд, это не станет причиной начала войны, более того, является приемлемым для международного сообщества. "Сейчас можно добиться факта самоопределения, как посредством признания независимости НКР, так и его становления как части Армении. Международное сообщество признает Армению и НКР как одну единицу связанную лачинским коридором", - отметил политик.

Осканян также прокомментировал вопрос о дальнейшем участии Армении в Евразийском экономическом союзе. В частности заметил, что не являлся сторонником вступления в ЕАЭС, оценивая это решение как принятое в спешке. "Сейчас же когда мы являемся членами структуры, будет неправильно ее покидать, однако необходимо пересмотреть условия членства. Мы должны иметь преимущества, в частности, возможность подписания всеобъемлющего соглашения с ЕС, а также начать интеграционные процессы с Грузией. И лишь при категоричном отказе стран-участниц можно поднимать вопрос выхода из ЕАЭС", - заключил он.