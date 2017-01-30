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 Понедельник, 30 Января 2017 21:04

Татевик Шагунян

Внутривластные распри продолжаются: В отставку подал очередной соратник Овика Абрамяна

Внутривластные распри продолжаются: В отставку подал очередной соратник Овика Абрамяна

АрмИнфо.Внутривластные распри в Армении продолжаются - в отставку подал очередной соратник экс-премьера Овика Абрамяна, губернатор Араратской области Рубик Абрамян.

Он пока не объяснил мотивы своей отставки. Отметим, что после выхода из Республиканской партии Абрамяна с должности был уволен также его племянник, глава Армавирского отделения Полиции Ашот Абрамян.

После публикаций в СМИ о намерении покинуть РПА депутата Мгера Седракяна с должности был уволен его родственник, глава ереванской общины Эребуни Армен Арутюнян.

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