Вторник, 24 Января 2017 19:52

АрмИнфо. Уход Овика Абрамяна усилению Республиканской партии Армении на предстоящих выборах не помеха. Подобное мнение выразил АрмИнфо вице-спикер армянского парламента, член Совета РПА Эдуард Шармазанов.

Экс-премьер Армении, член Совета РПА Овик Абрамян подтвердил информацию о своем выходе из РПА, обусловив это намерением заняться активной политикой. Более подробно о своем решении Абрамян пообещал рассказать в ближайшем будущем.

"Еще основатель нашей партии покойный Ашот Навасардян утверждал, что в РПА вступают не для того, чтобы брать, а для того, чтобы отдавать: энергию, время, пот. Никто не отрицает роли Абрамяна в деле развития партии, однако, время идет вперед, мы заняты партийным строительством и подготовкой предстоящего заседания Совета партии и остаемся лидером на политическом поле Армении, в чем все будут иметь возможность убедиться вечером 2-го апреля",- заявил Шармазанов.

Он также заметил, что уход Абрамяна, в котором он не видит ничего выходящего из ряда вон, никоим образом не ослабит ряды партии, которая, по его оценкам, сплотившись вокруг своего лидера, президента Армении Сержа Саргсяна уверенно движется в направлении новых достижений.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на источники в РПА уже сообщало, что Абрамян представил заявление о выходе из РПА после встречи в Москве с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Источники агентства в РПА утверждают, что именно Медведев посоветовал Абрамяну выйти из партии после того, как экс-премьер пожаловался на то, что в родной РПА его позиции изрядно пошатнулись. На встрече российский премьер посоветовал Абрамяну на предстоящих выборах участвовать по списку блока "Гагик Царукян".

По возвращению в Армению Абрамян встречался с некоторыми видными республиканцами, пытаясь уговорить их вместе покинуть РПА и примкнуть

к блоку Гагика Царукяна. Чем завершились переговоры, выяснить не удалось, однако, Абрамян встретился с Царукяном с целью обсуждения

вопроса о своем участии в блок Царукян. Однако, Царукян Абрамяну неожиданно отказал, объяснив это тем, что его вхождение Абрамяна в блок "не будет правильно воспринято электоратом".