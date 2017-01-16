Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо.Перед посольством Беларуси в Армении прошла акция протеста в поддержку российско-израильского блогера Александра Лапшина, арестованного белорусскими властями по требованию Баку.

Демонстранты требовали встречи с послом Беларуси в Армении Игорем Назаруком для передачи ему письма, однако дипломат не вышел к ним.

Акцию протеста инициировали Молодежное крыло АРФД и студенческий союз <Никол Агбалян>. В письме, в частности, говорится: <По требованию Азербайджана 15 декабря в Минске был задержан гражданин Израиля и России Александр Лапшин. Ему инкриминируется посещение Нагорного Карабаха без получения <разрешения> у Азербайджана. Лапшин включен в <чёрный список> Баку, а прокуратура возбудила уголовное дело по статье нарушение территориальной целостности Азербайджана. Наше справедливое требование к правоохранительным органам Беларуси, не поддаваться на лживое обвинение Азербайджана и уважать территориальную целостность Нагорного Карабаха и право народов на самоопределение. Призываем власти Беларуси проявить беспристрастный и всесторонний подход к этому вопросу и не идти на поводу у Азербайджана>.

Ранее Палата адвокатов Армении сформировала профессиональную рабочую группу, которая пришла к выводу, что выдача Лапшина Баку по требованию генпрокурора Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу.

В середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, гражданство России, сообщил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (Олександр). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны.

В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято. Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Блогера уже посетили представители посольств Израиля и России