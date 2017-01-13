Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 13 января, подводя итоги 100-дневной работы своего Кабмина, анонсировал коренные изменения в системе здравоохранения.

По словам премьера, основные изменения коснутся сферы госзаказа и минимизации коррупционных рисков в этом направлении. "На сегодня, если какая-либо операция, допустим, стоит 240 тысяч драмов, то в рамках госказаказа и для социально необеспеченных слоев населения она оценивается в 107 тыс. драмов. Здесь мы видим коррупционные риски в том, что клиника сама решает, кого по какой цене оперировать", - заявил Карапетян. Для устранения подобных рисков правительство Армении решило пойти на повышение и уравнение стоимости аналогичных медманипуляций. Вместе с тем, премьер отметил, что это приведет к дополнительной нагрузке для бюджета в размере 11 млрд. драмов с хвостиком. Для их покрытия правительство страны в результате определенных мероприятий смогло сэкономить в расходах сумму на 9 млрд драмов - часть в расходных статьях Министерства труда и по социальным вопросам, часть - в Минздраве. Дефицит в 2 млрд. драмов исполнительная власть надеется покрыть за счет налогов от прибыли в 11 млрд драмов", - сказал Карапетян.

Как анонсировал премьер, в результате 100-дневной работы своего Кабмина ожидаемые сэкономленные средства в годовом разрезе в системе

составят более 2,7 млрд драмов. Только 702 млн драмов удалось сэкономить в результате шагов, направленных на повышение эффективности работы Министерства и сокращения ГНКО при ведомстве. "На сегодня удельный вес расходов системы здравоохранения в наших расходных статьях составляет 6,4%, а ВВП-2%. И перед каждым хозсубьектом, функционирующим в сфере, поставлена задача увеличения своей доли", - заявил премьер.