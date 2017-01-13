Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян не согласиться возглавлять предвыборный штаб Республиканской партии, даже если ему поступит такое предложение. Об этом Карапетян заявил на пресс-конференции.

При этом он усомнился, что ему поступит такое предложение. Говоря о своих планах после парламентских выборов, Карапетян сообщил, что продолжит возглавлять правительство, в случае победы РПА, ну, и, конечно, если будет эффективным в своей деятельности. При этом Карапетян не сумел ответить на вопрос о том, продолжит ли он оставаться на посту премьера и после 2018 года, когда истечет срок полномочий президента Сержа Саргсяна.

Отметим, что, по информации АрмИнфо, предвыборный штаб РПА возглавит президент Серж Саргсян.