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 Пятница, 13 Января 2017

Татевик Шагунян

Карен Карапетян не согласится возглавлять предвыборный штаб РПА, но зато не откажется от поста премьера в случае победы правящей партии

Карен Карапетян не согласится возглавлять предвыборный штаб РПА, но зато не откажется от поста премьера в случае победы правящей партии

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян не согласиться возглавлять предвыборный штаб Республиканской партии, даже если ему поступит такое предложение. Об этом Карапетян заявил на пресс-конференции.

При этом он усомнился, что ему поступит такое предложение. Говоря о своих планах после парламентских выборов, Карапетян сообщил, что продолжит возглавлять правительство, в случае победы РПА, ну, и, конечно, если будет эффективным в своей деятельности. При этом Карапетян не сумел ответить на вопрос о том, продолжит ли он оставаться на посту премьера и после 2018 года, когда истечет срок полномочий президента Сержа Саргсяна.

Отметим, что, по информации АрмИнфо, предвыборный штаб РПА возглавит президент Серж Саргсян.

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