Среда, 4 Января 2017

АрмИнфо. Привыкший встречать Новый год в разных странах министр транспорта, связи и ИТ Армении Ваан Мартиросян приход нового – 2017 года планирует отмечать в Армении.

“У нас в семье есть добрые традиции. Я, честно говоря, каждый год встречал Новый год в разных странах мира, в разных городах, однако в этом году, после перехода на государственную службу, останусь в Армении и встречу Новый год в Цахкадзоре", - сказал Мартиросян.

Глава Минтранса затруднился отметить самое яркое детское воспоминание, связанное с Новым годом. Вместе с тем, как он заметил, Новый год – это всегда новые надежды для всех – от мала до велика. “Надеюсь, что Новый год принесет всем нам новые удачи”, - заявил министр.

При этом, как оказалось, у себя дома, Ваан Мартиросян имеет самое непосредственное отношение к подготовке к Новогоднему празднику. “С большим удовольствием наряжаю елку вместе с ребенком”, - сказал Мартиросян, с сожалением отметив, что в этом году, несмотря на то, что уже неделю назад в доме установили елку, времени ее нарядить – нет.

Обращаться с письмами к Деду Морозу - в числе добрых традиций семьи Мартиросян. В этом году, как отметил он, ребенок уже попросил у Деда Мороза подарок. Если бы Ваан Мартиросян обратился к деду Морозу, то по его словам, попросил бы у него, в первую очередь, мира во всем мире, и развития - для Армении. “Попросил бы для армянского народа достойной жизни и благополучия”, - сказал министр транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян.