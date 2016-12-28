Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян объяснил свое утверждение о том, что "ключ разрешения карабахского конфликта в руках России". Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте ilur.am.

По его словам, данное утверждение не включает каких-либо элементов симпатии или антипатии к России. Он также считает любую критику на этот счет несерьезной. В отличие от России, для Запада карабахское урегулирование никогда не являлось приоритетом, доказательством этого является то, что кроме официальных заявлений и дипломатических инициатив, последний не предпринимал каких-либо действенных шагов. "Соглашения о прекращении огня как в 1994 году, так и в 2016 были подписаны исключительно усилиями России. При этом в нынешних условиях возобновленной холодной войны, и активном участии в событиях на Ближнем Востоке Россия не может допустить наличия такого взрывоопасного конфликта, как карабахский, вблизи своих границ", - отметил он.

Исходя из вышеперечисленного, первый президент считает, что в последнее время инициатива по урегулированию конфликта перешла к российской стороне к чему с пониманием относиться Запад. "В отличие от Запада, Россия владеет эффективными рычагами влияния на власти Армении и Азербайджана, а также для достижения согласия между ними. И речь не идет о принуждении какого-либо варианта разрешения конфликта. Это предполагает стимулирование переговорного процесса в формате Минской группы ОБСЕ на основе программы мадридских принципов", - заявил политик. Тер-Петросян также ответил на критику относительно его высказывания о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является рациональным человеком. "Рациональное мышление не является ничем сверхъестественным или экстраординарным, и, поскольку человек

- разумное существо, то подобный образ мышления свойствен большинству. Рациональное мышление норма, иррациональное исключение",

- объяснил он.

Отметим, что в речи Тер-Петросяна на съезде АНК красной линией проходила идея о необходимости территориальных уступок с армянской стороны при урегулировании карабахского конфликта. По мнению Тер-Петросяна, если армянская сторона не пойдет на эти уступки, впоследствии она окажется в более сложной ситуации. Он также назвал Алиева конструктивным лидером, а власти Армении упрекнул в том, что они не достаточно четко и однозначно говорят о необходимости уступок. Касаясь Турции, он заявил, что Анкара в отношении Армении не предпринимала каких-либо вражеских действий кроме блокирования ее границ, и если карабахский конфликт решится, то армяно-турецкие отношения нормализуются без всяких дополнительных усилий. Тер- Петросян также подверг критике концепцию <армия-нация>, считая ее не эффективной для Армении.