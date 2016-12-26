Понедельник, 26 Декабря 2016

Независимый аналитик Саро Сароян в интервью АрмИнфо рассуждает о внутриполитических импульсах в Армении в конце уходящего года. Анализирует отдельные аспекты декабрьской речи экс-президента Левона Тер-Петросяна. Анализирует и выявляет причины отдельных внешнеполитических провалов в политике Армении.

В ходе своего выступления на съезде АНК первый президент Армении Левон Тер-Петросян в очередной раз озвучил необходимость реализации поэтапного плана урегулирования карабахского конфликта. Судя по реакции энной части армянского общества, сдача территорий для Арцаха и Армении сегодня неприемлема также как была неприемлема 18 лет назад. Является ли, на Ваш взгляд, продолжение политики затягивания статус-кво от 1994-го реальной альтернативой, лежащим на столе переговоров документам. И существуют ли иные, исходящие из наших интересов, альтернативы?

Представить любое проявление человеческой деятельности, и в том числе политическую, без психологических стимулов, практически невозможно. И разговаривая о сохранении статус-кво, иных вариантах урегулирования, мы в первую очередь опираемся на свои знания, психологию и мышление. Упомянутый Тер-Петросяном поэтапный план объединил вокруг себя всех людей, остающихся под влиянием синдрома геноцида и так и не осознавших причины этой общенациональной трагедии. Проблема в нас, а не во внешних недоброжелателях. В отсутствие хозяина для подлежащих закланию ягнят всегда найдутся волки. И сегодня организуя защиту национальных интересов, мы все еще не достигли степени позволяющей защищать собственные права самим. Именно отсюда исходят истоки мнения, согласно которому развитию Армении мешает неурегулированный карабахский конфликт. Аналогичное мнение могу выразить относительно сторонников сохранения статус-кво. Различий между этими двумя путями очень мало. В первом случае от проблемы пытаются просто избавиться, во втором - в надежде на будущие возможности, прячут головы в песок, пытаясь не замечать развития и импульсы на Кавказе и Ближнем Востоке. Да, хотим мы того или нет, статус-кво сохраняться не будет. И четырехдневная война тому свидетельство. Очерчивая новые границы, и четыре дня накаляя конфликт, никто не шутит. И в отличие от нас, мир смотрит на любые процессы рационально. Одни мы по-прежнему стоим перед вредоносной дилеммой. Сдать территории взамен на статус, либо удерживать статус-кво. Меж тем альтернатива всегда была и есть – это признание НКР с последующим воссоединением с Арменией. Это наше право, реализации которого мешает исключительно наше собственное, закованное в бессилие, мышление.

Азербайджан периодически проявляет новые, направленные против армянства, инициативы. Это и создание "платформы мира" с участием пусть одиозных, но все-таки армян, и арест по требованию Баку в стране-союзнике Армении по ОДКБ и ЕАЭС блогера за посещение Арцаха, и новые военные контракты с Израилем и т.д. Считаете ли Вы удовлетворительным отклик МИД, Минобороны, СНБ, других соответствующих структур, считающих все эти инициативы "популистским сотрясением воздуха"?

Разница между Арменией и Азербайджаном проявляется именно во время подобных шагов. И говоря о порочности нашего мышления и обусловленном им бессилии, я имею в виду, в том числе и упомянутое вами явление. В реальности заявления наших соответствующих органов представляются бессмысленным сотрясением воздуха. И до наказания Рамиля Сафарова со стороны СНБ РА, мы будем оставаться всего лишь зрителями театральных представлений, организованных Сержем Саргсяном и его режимом. И противодействие антиармянским инициативам Азербайджана нужно организовывать не словом, а делом. И дело станет визуально обозримым лишь после того как предупреждающие заявления будут сопровождаться процессом привлечения к конкретной ответственности. И когда, к примеру, Израиль игнорирует интересы Армении, он должен неизбежно чувствовать на себе последствия этого игнорирования. А посетившего Арцах блогера защищать в третьей стране в первую очередь должна не его родина, а Республика Армения. Подобных теоретических решений немало. Главное в их активной и эффективной реализации.

При всех своих недостатках, речь Левона Тер-Петросяна на съезде «Армянского Национального Конгресса», по большому счету, является первой политической речью последних лет. Это речь человека, возглавляющего команду, пытающуюся осмыслить происходящие в Армении и главное вокруг Армении процессы. Опять-таки при всех своих очевидных прошлых и нынешних минусах, на фоне Тер-Петросяна и его окружения существующая власть выглядит, мягко говоря, бессодержательно. Имеют ли, на Ваш взгляд, мессиджи Тер-Петросяна шансы быть услышанными избирателями в апреле 2017-го?

В Армении вряд ли найдется хоть один рационально мыслящий человек, способный утверждать о наличии в стране свободных и справедливых выборов. В условиях неработающих избирательных механизмов, когда итоги выборов не становятся результатом народного волеизъявления, понятие электорат превращается в фарс. Тем не менее, выступление Тер-Петросяна действительно было направлено на выборы 2017-го. Оно зафиксировало его ожидания заручиться по итогам этих выборов определенным числом мандатов. И общую картину соотношения сил в будущем парламенте уже чертят люди, которым предстоит эти выборы фальсифицировать. На оппозиционном поле уже развернулась серьезная конкуренция за мандаты выделяемые оппозиции. Оппозиционные единицы четко осознают, что могут оказаться в Национальном Собрании исключительно в случае своего соответствия установленным действующим режимом внешним и внутренним приоритетам и предоставления все тому же режиму определенных услуг. Именно на почве неприятия любого проявления рационализма и любого вида активности сплотились сторонники сохранения статус-кво вокруг Карабаха и т.н. пацифисты. После 25-летних блужданий армянское политическое поле оказалось перед лицом именно подобных “вызовов” и именно в целях сохранения собственных позиций действующий режим и почти все оппозиционное поле объединились против любого проявления рационализма и любого вида активности.

"Возвращение" Гагика Царукяна, косметический ремонт Карена Карапетяна, уже проявляющаяся неспособность нового правительства делать реальные шаги в направлении демонополизации экономики, продолжающееся наращивание внешнего долга, отток инвестиций являются лишь некоторыми из многих индикаторов бессменности, ведущего Армению в никуда, курса действующих властей. Какой Вам видится, в этом свете, парламентская Армения поствыборного периода?

Могу сказать, что темпы регресса, окрашенного в серые тона существующей в Армении политической палитры Национального Собрания, однозначно, будут приумножены. Сегодня пока что можно лишь прогнозировать тенденцию увеличения этих темпов, однако, предполагать какими будет степень их конкретных вредоносных последствий пока что невозможно. В этом году мы стали свидетелями четырехдневной войны, народного восстания, смены правительства, экономического спада, углубления социальной поляризации общества, и т.д. В этом свете, на мой взгляд, воспроизводство у власти все тех же единиц, даже при условии замены отдельных лиц, в любом случае неспособно не то, что остановить, но даже приостановить регресс Армении.

Мнения относительно благоприятности для Армении, наблюдаемых нами глобальных трендов, победа Трампа, перемены в Европе, в архитектуре мировой безопасности, отношения Иран-Израиль, Россия-США и т.д. существенно разнятся. Оцените открывающиеся в этой связи для Армении возможности и, конечно же, вызовы и угрозы?

Я не могу оценивать возможности, реализация которых увязана с политическим классом лишенным способности принимать решения самостоятельно. Политический класс нашей страны, как я уже отметил выше, страдает синдромом, постоянно трансформирующим в сознании этих людей внешние возможности в вызовы и фобии. У этих людей периодически всплывает комплекс превращения армянского народа в единственную жертву внешнеполитических импульсов, принуждающий их думать либо о мире, в степени “быть большим католиком чем “Папа Римский”, либо о том, как бы спрятаться поглубже от предполагаемых угроз. Посмотрите, какие серьезные изменения происходят в нашем регионе. Турция все глубже увязает в новых внешних и внутренних трясинах. Непонятные силы постоянно пытаются открыть новые фронты столкновения между Россией и Турцией. На смену курдскому фактору приходит полное неизвестности видение Великого Курдистана, фактор Израиля в отношениях Ирана и Запада подвергается резким трансформациям и т.д. На этом фоне предстоящая политика администрации Трампа трансформируется и представляется своеобразным “киндер-сюрпризом”. Все знают, что что-то из Вашингтона да выйдет, но что не знает никто. А в Армении уже 10 лет заняты какими-то непонятными реформами. И очередь реформирования теперь вот дошла до парламента. И на этом фоне, можно лишь надеяться, что партия “Активный гражданский шаг”, в конце-концов, окажется в силах встать на защиту властных или невластных партий для ускорения вывода страны из болота, в котором она находится сегодня.