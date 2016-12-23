АрмИнфо. За сложившуюся в Армении катастрофическую ситуацию экс-министр обороны Сейран Оганян не несет никакой ответственности. Об этом на съезде партии "Третья Республика" заявил новоизбранный лидер Виктор Даллакян.
Политик также заявил, что экс-министр не несет ответственности за апрельскую войну . "Наоборот Оганчян является одним из выдающихся сынов армянского народа и сделал для страны очень много. За кризисную ситуацию ответственность несет один человек- Серж Саргсян", - отметил лидер партии.
Далакян также исключил возможность того, что его сотрудничество с Оганяном может когда- либо прекратится. "Наоборот, это сотрудничество со временем будет углубляться", - заключил политик.
Согласно муссируемой в СМИ информации партия "Третья республика", возглавленная экс-главой МИД Варданом Осканяном "Единение", "Наследие" и Демократическая партия Армении намерены совместно участвовать в предстоящих парламентских выборах. К данным партиям также намерен присоединится экс-министр обороны Сейран Оганян, которому уже выразило поддержку основанное Артуром Алексаняном (Амараси Артур ) движение "Объеденная Армения ". Согласно муссируемой информации оппозиционный блок будут финансировать второй президент Армении Роберт Кочарян, глава САР Ара Абрамян и бывший директор СНБ Армении, генерал- лейтенант Карлос Петросян.
Отметим, что экс-министр обороны Сейран Оганян 20 декабря заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, сформировав новую команду, которая, на его взгляд, будет более эффективно править страной. Он также заявил, что проводит политические консультации со многими политическими силами, однако подробности представит позже.
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