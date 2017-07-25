Вторник, 25 Июля 2017 21:48

АрмИнфо.Директор информационного сайта "Аналитик.ам" Ани Ованесян приговорена к 1, 5 году лишения свободы за вымогательство в отношении депутата армянского парламента от блока <Царукян> Тиграна Уриханяна.

Отметим, что Ани Ованесян уже год и 3 месяца находится в заключении. Прокурор же потребовал для нее 3,5 год лишения свободы.

Напомним, что 2 мая 2016 года депутат Национального Собрания Тигран Уриханян заявил о том, что директор информационного сайта "Аналитик.ам" Ани Ованнисян периодически публикует статьи, в которых содержатся ложные сведения о нем, о его семье, а также о его депутатской деятельности. В связи с публикацией компрометирующих материалов депутат несколько раз встречался с директором сайта. Она, по словам депутата, потребовала от него ежемесячно выплачивать ей сумму в 300 тысяч драм, угрожая Уриханяну в противном случае продолжить подобные публикации. Далее, директор сайта встретилась и пообщалась с представителем депутата, и в ходе встречи была достигнута договоренность о том, что указанная ею сумма будет передаваться до 5 числа каждого месяца в заранее условленном месте директору, либо ее помощнику. 3 мая, в одном из кафе на улице Налбандяна в Ереване после передачи денег полиция Армении подвергла приводу помощника директора сайта и руководителя одноименного пресс - клуба. Позже была подвергнута приводу и сама Ованнисян.

Впоследствии ее помощники были выпущены на свободу, а Ованнисян арестована. Однако, по ее версии, истиной причиной ареста стало то, что она периодически публиковала статьи против банка <ВТБ>. Кстати, согласно уголовному делу, за прекращение размещения на сайте подобных публикаций директор от банка требовала 1 млн драмов ежемесячно. Однако, получив отказ, продолжила размещать публикации.