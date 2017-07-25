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 Вторник, 25 Июля 2017 17:34

Алина Оганесян

При поддержке Beeline стартовал Sevan Startup Summit 2017

При поддержке Beeline стартовал Sevan Startup Summit 2017

АрмИнфо.При поддержке Beeline 1000 представителей армянских стартапов участвуют во втором ежегодном форуме Sevan Startup Summit 2017 фонда Starup Armenia.

 

В рамках сотрудничества форум посетил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Он принял участие в ряде мероприятий – конкурсах и мастер-классах, а также пообщался с участниками форума.

 

В Sevan Startup Summit 2017 участвуют 100 команд, состоящих из представителей стартапов и программистов, около 20 инвесторов, а также венчурные организации и менторы. Активное участие в работе форума принимают также сотрудники Beeline.

 

Проходящий в палаточном лагере форум позволит армянским стартапам в непринужденной обстановке обменяться опытом, а также встретиться с потенциальными инвесторами в ходе CampFire Pitch.

 

«Сегодня я очень рад находиться здесь и видеть столько представителей армянских стартапов. Уверен, что недельное общение, участие в конкурсах и мастер-классах поможет им приобрести новые знания и найти новых партнеров. Оставаясь верным своей миссии, Beeline готов оказывать посильную поддержку становлению армянских стартапов и развитию ИТ-сферы в Армении, что может изменить к лучшему жизни многих», - сказал в своем приветствии Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

 

«Мы очень рады, что Beeline присоединился к нашему саммиту. Это говорит о том, что компания готова поддержать развитие армянских стартапов. Визит господина Пятахина значит много для участников саммита, поскольку неформальное общение способствует установлению долгосрочных отношений», - отметил директор фонда Startup Armenia Тигран Петросян.

 

Отметим, что Beeline оказывает поддержку проведению саммита, а также предоставляет интернет-подключение.

 

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