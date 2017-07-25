Вторник, 25 Июля 2017 17:30

АрмИнфо.Совет Европы не может допустить, чтобы на его территории отрезали головы, даже если подобное происходит в результате вооруженного столкновения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил эксперт по международному праву Ара Казарян, который входит в группу адвокатов и правозащитников, составивших список нарушений прав гражданского населения Нагорной Карабахской Республики со стороны Вооруженных сил Азербайджана, представленный в Европейский суд по правам человека.

"ЕСПЧ очень быстро начал заниматься расследованием данного дела, что, по правде говоря, было для нас неожиданностью. ЕСПЧ осознал, что на территории Европейского союза отрезание головы непозволительное явление даже в условиях вооруженного конфликта. Данная структура не может допустить, чтобы на его территории происходили подобные случаи", - отметил Казарян.

Ара Казарян сообщил, что после апрельской войны группа адвокатов и правозащитников отправилась в Арцах, с тем, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Они посетили Талиш, Мартакерт, Матагис и другие места, в которых были произведение правонарушения и в августе 2016 года представили в Европейский суд список нарушений.

"В августе основные нарушения были связаны с жертвами апрельских событий. Затем в суд было представлено дело о семье Халапянов и вплоть до февраля мы представляли в суд все те нарушения, о которых нам поведали беженцы из данных регионов. Когда жизнь человека под угрозой это также является нарушением прав человека", - отметил Казарян.

Казарян также пообещал, что процесс представления исков в ЕСПЧ в

связи с бесчинствами ВС Азербайджана будет перманентным. По его

словам, группа адвокатов намерена представить иски и по последним

случаям обстрела со стороны азербайджанских ВС ряда сел Тавушской

области Армении.

В свою очередь, исполнительный директор НПО "Против правового произвола", Лариса Алавердян подчеркнула важность не только факта целенаправленного убийства невинных жертв со стороны азербайджанских ВС, но и проблемы, связанные с беженцами. По ее мнению, жалоб должно быть больше, так как жители были вынуждены, подвергнув при этом опасности свою жизнь, покидать свои дома. "Жалоба должна быть направлена не от имени семьи, а от имени конкретного лица", - завила Алавердян.

Она подчеркнула, что изучение следов бомбежки школы в Зораване во время апрельских действий также доказывает тот факт, что ВС Азербайджана были осведомлены о расписании школьных занятий, знакомы с местностью и таким образом попытались нанести целевые удары по детям. <Во время событий в школе у нас была одна жертва, однако это скорее случайность>, - заключила Алавердян.

На данный момент группа адвокатов и правозащитников продолжает представлять иски в Европейский суд. Последний иск был подан в декабре в связи с событиями, которые произошли в селе Чинари Тавушской области Армении , когда при отсутствии вооруженного конфликта от пуль азербайджанских ВС погибли 3 армянских военнослужащих.

Отметим, что во время 4 дневной войны в апреле в связи с нарушением прав военнослужащих и гражданского населения группа армянских адвокатов и правозащитников представила в Европейский суд по правам человека около 700 судебных исков против Азербайджана.

Напомним, что во время апрельской войны азербайджанские ВС нарушили нормы Женевской конвенции, применили насилие не пытки в отношении мирного населения и армянских солдат, дело дошло до отрезания различных частей тела беспомощных стариков и голов армянских военнослужащих.

Азербайджанские ВС перманентно открывают огонь не только по армянским позициям, но и населенным пунктам Арцаха и Армении. Так, на днях обстрелу были подвергнуты села Барекамаван и Чинари Тавушской области РА. Обстрел велся по жилым домам и зданию детсада. Ущерб от обстрела оценивается в 15 млн драмов.