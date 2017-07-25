Вторник, 25 Июля 2017 17:23

АрмИнфо. В Армению сегодня с трехдневным официальным визитом прибывает министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби.

Визит продлится с 25 по 27 июля. В рамках визита израильский министр проведет встречи с председателем Национального Собрания РА Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном, главой внешнеполитического ведомства Эдвардом Налбандяном, министрами сельского хозяйства Игнатием Аракеляном и транспорта, связи и информационных технологий Ваганом Мартиросяном, сообщает МИД РА.

Несмотря на тот факт, что Израиль официально не признал Геноцид армян в Османской Турции в начале 20-ого века, Анегби посетит мемориал жертв Геноцида <Цицернакаберд>.