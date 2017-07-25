Вторник, 25 Июля 2017 15:31

АрмИнфо.ACBA-Credit Agricole Bank совместно с Союзом охраны окружающей среды Германии (NABU) с 24 июля запускает третью бесплатную программу <Развитие органического сельского хозяйства>. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Согласно источнику, в рамках объявленного конкурса выигравшим фермерам представиться возможность получить финансовое содействие от Банка и NABU для получения сертификата производителя органической сельхозпродукции и существенного увеличения добавленной стоимости производства и перспектив экспорта.

<Для участия в конкурсе 2017-2018гг в рамках этой программы всем заинтересованным хозсубъектам необходимо до 1 октября с.г. загрузить и заполнить заявку https://www.acba.am/uploaded/NabuOrganic_filling_form.pdf, и отправить ее на электронный адрес organic@acba.am >, - говорится в официальном сообщении Банка.

Отметим, что первая бесплатная программа Банка ACBA-Credit Agricole совместно с NABU была запущена в 2015 году с целью развития органического сельского хозяйства и содействия производителям сферы. В рамках сотрудничества было сертифицировано 10 предприятий, которые сегодня успешно реализовывают свое производство за рубежом.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). Банк среди лидеров по охвату филиальной сети и по числу региональных филиалов. Банк традиционно лидирует по сельхозкредитованию, но при этом активно финансирует и другие секторы экономики, числясь в лидерах и по розничному кредитованию.