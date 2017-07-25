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 Вторник, 25 Июля 2017 15:31

Наира Бадалян

Омбудсмен Армении обеспокоен отсутствием реакции со стороны международных структур на действия Азербайджана

Омбудсмен Армении обеспокоен отсутствием реакции со стороны международных структур на действия Азербайджана

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян обеспокоен отсутствием реакции со стороны международных структур на нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана на линии соприкосновения армяно-азербайджанских ВС. Об этом заявил Арман Татоян в ходе обсуждения на тему <Что ожидать от международной осведомленности о преступлениях Азербайджана в ходе апрельской войны и процессов по представленным в ЕСПЧ искам?" 25 июля в Ереване.

По словам Защитника прав человека, Баку тратит огромные средства на лоббирование своих интересов - пытаясь показать  международному сообществу, что ненависть исходит с армянской стороны. Армянская сторона также не должна сидеть, сложа руки.  Он призывает активно работать и должным образом представить международному сообществу суть карабахского конфликта, рассказать об обстрелах не только в направлении НКР, но и приграничных сел Армении. "Азербайджан превращает в мишень мирное население. Ни одна международная структура не может обвинить армянскую сторону в политизации этого вопроса", - подчеркнул Татоян.

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