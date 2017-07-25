Вторник, 25 Июля 2017 15:31

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян обеспокоен отсутствием реакции со стороны международных структур на нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана на линии соприкосновения армяно-азербайджанских ВС. Об этом заявил Арман Татоян в ходе обсуждения на тему <Что ожидать от международной осведомленности о преступлениях Азербайджана в ходе апрельской войны и процессов по представленным в ЕСПЧ искам?" 25 июля в Ереване.

По словам Защитника прав человека, Баку тратит огромные средства на лоббирование своих интересов - пытаясь показать международному сообществу, что ненависть исходит с армянской стороны. Армянская сторона также не должна сидеть, сложа руки. Он призывает активно работать и должным образом представить международному сообществу суть карабахского конфликта, рассказать об обстрелах не только в направлении НКР, но и приграничных сел Армении. "Азербайджан превращает в мишень мирное население. Ни одна международная структура не может обвинить армянскую сторону в политизации этого вопроса", - подчеркнул Татоян.