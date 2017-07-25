Вторник, 25 Июля 2017 15:29

АрмИнфо.К сожалению, как фактор мировой политики и международных отношений, как средство решения геополитических задач терроризм в обозримой перспективе вряд ли исчезнет. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

"В этом свете. "ИГ" вовсе не было первым. Афганистан, "Республика Ичкерия", криминальный анклав Косово. Уже сейчас не только в России, но и других странах тоже, с тревогой наблюдают за перемещением экстремистских группировок на территорию Афганистана, где за ними чувствуется серьёзная поддержка. Думается, эта опасность актуальна и для Европы", - отметил он.

Тем не менее, по оценкам эксперта, укрепление двустороннего и многостороннего взаимодействия в сфере безопасности на евразийском континенте безальтернативно, поскольку выстраивание различных форматов взаимодействия позволит повысить предсказуемость в общей динамике международных отношений. Частично снять турбулентность и напряжение, подпитывающие ожидания неизбежного крупного военного конфликта.

Впрочем, Арешев считает подобные меры паллиативными, поскольку сужение ресурсной базы мировых гегемонов предполагает их повышенное внимание к перспективным с точки зрения очередных переделов рынка странам и регионам. В их числе Иран, Россия, Китай. Следовательно, конфликты, по его прогнозам, неизбежны.