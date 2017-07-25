Вторник, 25 Июля 2017 15:28

АрмИнфо.По итогам выборов президента НКР 19 июля <переходный президент> фактически пролонгирует свои полномочия до 2020 года. Уже по новой Конституции Бако Саакян имеет право выдвигаться еще два раза, в 2020 и в 2025 годах, что является прямым свидетельством централизации власти в одних руках. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

19 июля в Республике Арцах парламентарии большинством голосов переизбрали на посту президента Бако Саакяна. За него проголосовали 28 депутатов из трех фракций: <Свободная родина>, <Демократическая партия Арцаха> и <Дашнакцутюн> при необходимом уровне поддержки в 21 голос.

Отмечая, что в течение долгих лет в качестве одного из главных препятствий для вхождения в состав авторитарного Азербайджана карабахцы ссылались на демократические порядки в Арцахе, аналитик подчеркнул, что после реализации конституционной реформы и <переходных выборов> такая аргументация уже не будет казаться безупречной. Как не будут результативными споры о том, что в НКР больше пространства для внутренней свободы, чем в Армении.

Подобный авторитарный разворот, по его оценкам, - ответ арцахской элиты на ухудшение ситуации на линии соприкосновения, особенно после <четырехдневной войны>, - точкой перехода из количества в качество. В условиях перманентной <военной тревоги> в обществе востребованной становится жесткая централизованная модель.

В этом свете, Маркедонов отмечает, что ни Россия, ни Запад по разным причинам следовать критериям свободы при рассмотрении перспектив самоопределения Нагорного Карабаха не готовы. Причина в неофициальной политике <нефть в обмен на демократию> США и ЕС в отношении Азербайджана, для России же на первом плане не материальные ценности, а вопросы безопасности.

Таким образом, на взгляд аналитика, демократия как инструмент политической легитимации остается невостребованной, что не может не влиять на поведение карабахских элит, а также стоящего за ними Еревана. Так, в диалоге с Западом политики из Армении не могут позволить себе третьи сроки или <переходные периоды> для пролонгации власти.

"Азербайджанская формула для Еревана, как, впрочем, и для Тбилиси не применима. Для борьбы за сохранение власти армянский истеблишмент вынужден прибегать к более тонким и сложным тактическим схемам. Но поддерживать процессы централизации в Степанакерте ему по силам. И, как минимум, препятствовать этому Ереван не собирается", - подытожил Маркедонов.