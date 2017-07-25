Вторник, 25 Июля 2017 15:27

АрмИнфо.Партия "Наследие" призывает власти Республики Армения отменить заключенное в 2013 году армяно-российское газовое соглашение и задуматься над предложением США и ЕС о многомиллиардных инвестициях в сферу энергетики Армении.

В заявлении партии "Наследие", поступившем в АрмИнфо, в частности, выражается беспокойство в связи с "пассивным поведением" властей РА по поводу предложений должностных лиц США и ЕС о перспективе многомиллиардных инвестиций в сферу энергетики Армении. "Энергетическая независимость в современном мире является компонентом реальной независимости страны, основным элементом развития экономики, а также частью социально-экономического благосостояния народа. В Армении на сегодня есть возможности в сфере альтернативной энергетики

- начиная от импорта энергоносителей из Ирана до возобновляемой

энергетики местного производства", - говорится в заявлении.

Члены "Наследия" считают, что предложения, озвученные представителями

США и ЕС о перспективе осуществить многомиллиардные инвестиции в

сферу энергетики Армении, могут стать не только гарантом энергетической независимости республики, но и мощным инструментом для развития экономики Армении. Вместе с тем, в партии, как и прежде, считают неприемлемым газовое соглашение между Арменией и Россией от 2013 года, рассматривая данный договор как барьер на пути развития всей энергетической сферы страны.

С учетом вышеуказанного, "Наследие" призывает отменить армяно-российское "антигосударственное" газовое соглашение от 2013 года. Помимо этого, члены партии предлагают предпринять все правовые и практические действия для обеспечения притока инвестиций во все сферы экономики республики, в целях укрепления суверенитета и независимости Армении.

Соглашения между правительствами Российской Федерации и Армении об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО <АрмРосгазпром> было подписано в Ереване 2-го декабря 2013 года по итогам визита в Армению президента России Владимира Путина. Согласно договору, Минэнерго передает в собственность ОАО <Газпром> пакет обыкновенных именных акций ЗАО <АрмРосгазпром> в совокупности составляющий 20,0007%. В результате этого, доля ОАО <Газпром> в ЗАО <АрмРосгазпром> увеличилась с 80% до 100%. Как ранее заявлял тогдашний министр энергетики республики Армен Мовсисян, решение о передаче <Газпрому> принадлежащих правительству 20% акций принято в обмен на накопившиеся долги. Согласно достигнутой договоренности, российский газовый холдинг в 2014-2018 годах будет поставлять в Армению до 2,5 миллиарда кубометров газа в год. Его стоимость будет определяться в соответствии с формулой цены, привязанной к российскому ценообразованию на газ. Природный газ, поставляемый Армении Россией, не подлежит экспорту за границы Армении, а статья 7 гарантирует, что до 2043 года в Армении не может быть принят новый закон или решение, которые могут изменить или ущемить права и интересы компании "Газпром". До 2043 года включительно Армения также не имеет права импортировать газ у другой компании, кроме "Газпрома", наделяя, таким образом, российскую сторону рядом исключительных прав, в том числе правом на абсолютное владение газовыми инфраструктурами. По мнению независимых экспертов, это означает, что до 2043г. Армения лишится возможности импортировать газ даже у Ирана.

Тем временем, недавно, в беседе с журналистами в рамках конференции, посвященной перспективам развития возобновляемых источников энергии, посол США Ричард Миллз заявил, что американские инвесторы более чем заинтересованы в сфере энергетики Армении. По словам Миллза, имеется потенциал американских инвестиций в энергетический сектор Армении на сумму около $8 млрд. Как признался посол, интерес американских инвесторов настолько огромен, что превзошел все ожидания. При этом дипломат указал, что задача армянских предпринимателей, правительства

- продемонстрировать привлекательность Армении для американских инвесторов. "Речь идет о потенциале, возможных инвестициях, которые станут возможны тогда, когда рынок электроэнергии будет полностью либерализован, и появится возможность экспорта электричества из Армении в Грузию, в Иран, на юг", - сказал 21 июня американский дипломат на полях форума "Переоценка конкуренции в Армении: современные вызовы и будущее".