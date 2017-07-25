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 Вторник, 25 Июля 2017 15:26

Александр Аванесов

В Армении произошло землетрясение

АрмИнфо.24 июля в 21:55 по местному времени (в 17:55 по Гринвичу) Службой сейсмической защиты (ССЗ) МЧС в Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

Согласно данным ССЗ, географические координаты землетрясения - 39.690 северной широты и 45.390 восточной долготы (Армения, в 6 км к западу от города Вайк). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.  Из МЧС РА сообщают, что сила подземных толчков в эпицентре составила 4

балла.  По предварительным данным, подземные толчки в 2-3 балла ощущались в селах Ехегис, Артабуйнк, Орбатех Вайоцдзорской области и в городе Ехегнадзор.

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