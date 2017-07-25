Вторник, 25 Июля 2017 15:25

АрмИнфо.20 августа в Армении стартует 9 международный фестиваль шашлыка, который является одним из самых популярных фестивалей в республике.

Конкурсная часть фестиваля пройдет 19 августа в городе Ахтала Лорийской области Армении. В рамках данного мероприятия не только армянские, но и зарубежные туристические компании организуют туры в Армению. <И уже есть большая армия туристов, которые едут в Армению именно с целью поучаствовать в данном фестивале>, - 25 июля на встрече с журналистами завил первый заместитель председателя Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Мехак Апресян.

Как отметил Апресян, в конкурсной части фестиваля будут участвовать команды поваров из Грузии, России, Литвы, Австрии и Армении. В сфере развития туризма данный фестиваль имеет большое значение, так как для туристов интересны не только достопримечательности и история страны, но и национальная кухня. Фестиваль предусматривает также развлекательную часть, в которой будет участвовать стамбульская певица Севиль и другие известные местные и заграничные звезды эстрады.

В свою очередь глава общественной организации "Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций" Седрак Мамулян заявил, что в первый раз Армения будет организовывать данный фестиваль по международным стандартам, так как он действительно завоевал широкую известность.

На фестивале будут открыты около 30 павильонов. Конкурс также будет отличаться от предыдущих тем, что повара будут готовить 5 различных видов шашлыка, за определенный период времени, а затем представят кулинарные шедевры на суд жюри. В качестве награды победителям вручат <Кубки доброй воли шашлыка>. "Отныне Ахтала получит статус столицы шашлыка, так как из всех тех городов, в которых организуются подобные мероприятия, Ахтала является самым древним городом и идеально подходит в качестве столицы", - заключил Мамулян.