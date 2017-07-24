Понедельник, 24 Июля 2017 23:11

АрмИнфо.Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Азербайджаном села Чинари Тавушской области Армении, в результате чего был нанесён ущерб сельскому детсаду и другим строениям.

Согласно сообщению СК, противник с 13:00 по 18:30 осуществлял целевой обстрел по жилым строениям села, нанеся ущерб в размере 12 млн драмов.

Кроме того, снайперы противника в качестве мишени выбрали подростка 2000 г.р., который находился на местном кладбище. Для того, чтобы избежать пуль противника подросток в течение 2 часов был вынужден скрываться за одной из надгробных плит. В настоящее время проводится изучение места инцидента.