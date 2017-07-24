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 Понедельник, 24 Июля 2017 23:11

Татевик Шагунян

Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Азербайджаном села Чинари Армении

Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Азербайджаном села Чинари Армении

АрмИнфо.Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Азербайджаном села Чинари Тавушской области Армении, в результате чего был нанесён ущерб сельскому детсаду и другим строениям.

Согласно сообщению СК, противник с 13:00 по 18:30 осуществлял целевой обстрел по жилым строениям села, нанеся ущерб в размере 12 млн драмов.

Кроме того, снайперы противника в качестве мишени выбрали подростка 2000 г.р., который находился на местном кладбище. Для того, чтобы избежать пуль противника подросток в течение 2 часов был вынужден скрываться за одной из надгробных плит. В настоящее время проводится изучение места инцидента.

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