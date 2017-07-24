Понедельник, 24 Июля 2017 18:48

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и вице- премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Грузией.

В своем послании министр иностранных дел Армении отмечает, что 25 лет являются лишь мгновением для многовековой летописи армянского и грузинского народов, однако, в современной истории восстановивших свою независимость двух стран оно символизирует важнейший период установления и укрепления добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами.

Эдвард Налбандян подчеркивает, что Армения заинтересована сделать все возможное для того, чтобы совместными усилиями еще больше укреплять и развивать отношения, основанные на традиционных связях, добавляя, что выявление всего потенциала взаимодействия двух стран позволит более эффективно использовать наши возможности. Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценивает значительную роль грузинских армян в деле укрепления армяно-грузинских традиционных отношений, которые являются мостом дружбы между двумя странами.

В заключение министр иностранных дел Армении выражает уверенность, что внешнеполитические ведомства Армении и Грузии и впоследствии, путем эффективного сотрудничества продолжат вносить свой важный вклад в дело развития двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Грузии в своем послании отмечает, что в течение более двух десятилетий, после восстановления независимости Грузия и Армения развили отношения, основанные на взаимопонимании и общих интересах. Министр отмечает, что две страны уже зафиксировали существенный прогресс по различным направлениям, добавив, что все еще есть широкие возможности.

Михаил Джанелидзе с удовлетворением отмечает, что существующие тесные межгосударственные отношения полностью отражают традиционную дружбу народов, построенную на прочной исторической основе и общих принципах свободы и демократии.

Глава внешнеполитического ведомства Грузии, подчеркивая тесное и эффективное сотрудничество между министерствами иностранных дел Грузии и Армении, выражает готовность предпринимать все необходимые меры для дальнейшего укрепления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.