АрмИнфо.МЧС Армении дожидается результатов экспертизы прогремевшего сегодня взрыва на автомобильной газозаправочной станции на въезде в город Арташат Араратской области. Причина взрыва, как заявил сегодня на пресс-конференции начальник Национального центра кризисного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Армении Ованнес Хангельдян, пока неизвестна.
По его словам, за первое полугодие 2017 года в Армении зарегистрировано 11 случаев взрыва, на 6 случаев больше, чем в 2016
- м. Вместе с тем, как подчеркнул Хангельдян, резкого увеличения инцидентов, связанных со взрывами на АГЗС, нет. По словам представителя МЧС РА, с 2016 года стартовал масштабный процесс проверок на АГЗС. В результате сократилось число нарушений и несчастных случаев. "Считаю, массовые проверки дали свой результат",
- заметил Ованнес Хангелдян.
Сегодня рано утром на одной из газозаправочных станций в Армении прогремел взрыв. Причиной взрыва послужило то обстоятельство, что во время заправки взорвался газовый баллон автомобиля ВАЗ-2106. В результате взрыва пострадал работник автозаправки. Напомним, что еще 4 мая на заседании Кабинета министров глава правительства Карен Карапетян признал неудовлетворительной работу автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). "Качество предоставляемых автомобильными газозаправочными станциями услуг и соблюдение ими норм технической безопасности оцениваем как крайне неудовлетворительное",
- заявил премьер, напомнив о том, что только за последний период был зарегистрирован ряд инцидентов со взрывами газовых баллонов на газозаправочных станциях. Данная ситуация, как считает глава Кабмина, в частности, обусловлено недостаточным контролем над сферой. По словам Карапетяна, вызывает крайнюю обеспокоенность также то, что по сей день на АГЗС нет действенной системы по предупреждению случаев нарушения допустимого предела давления.
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