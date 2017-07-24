Понедельник, 24 Июля 2017 16:42

АрмИнфо. Ереванский филиал МГУ объявил о том, что с 25 июля по 28 августа будет принимать дополнительных абитуриентов. Все, кто сдал на <положительно> экзамены в МГУ им.М.Ломоносова в Москве, но не прошли по конкурсу, могут претендовать на автоматическое зачисление в ереванский филиал, сообщили АрмИнфо в филиале.

Отметим, что сегодня ректор Московского государственного университета им.М.Ломоносова Виктор Садовничий поддержал свое армянское региональное отделение и предложил не поступившим в этом году абитуриентам перебраться в ереванский филиал ВУЗа. Как сообщили АрмИнфо в филиале, речь, конечно же, в первую очередь, идет о проживающих в России наших соотечественниках. Им лечге всего решиться на временный переезд на учебу в Армению, тем более, что диплом ереванской дочки МГУ ничем не отличается от документа, выдаваемого alma mater. Здесь сообщили, что здание вузовского общежития пока не готово и поэтому филиал не может очень рассчитывать на иностранных студентов.

Не лишне напомнить, что во многих вузах в Армении, а не только в филиале МГУ, в этом году чувствуется острый недобор абитуриентов, что связано, по мнению экономических экспертов АрмИнфо, с несколькими факторами: серьезными демографическими сдвигами в стране, остаточным влиянием перехода на 12-летнее образование, существенным снижением реально располагаемых доходов населения, дефицитом вакантных мест в экономике, которая их фактически не создает и, конечно же, снижением качественного уровня самого высшего образования, получение которого не дает никаких гарантий на будущее. Ереванский филиал МГУ открылся в сентябре 2015 г. В филиале действуют факультеты журналистики, юриспруденции, экономики, лингвистики, прикладной математики и международных отношений. Стоимость процесса обучения достаточно высока, так как процентов 70 профессорско-преподавательского состава приезжает на время прочтения лекций из Москвы. Выпускники ереванского филиала получают диплом МГУ оригинального образца.