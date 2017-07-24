Понедельник, 24 Июля 2017 16:02

АрмИнфо.За первое полугодие 2017 года в Армении зарегистрировано 6069 чрезвычайных случаев, в результате которых пострадали 4866 человек - 149 из них погибло. Об этом заявил начальник Национального центра кризисного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Армении Ованес Хангельдян 24 июля на пресс-конференции.

По его словам, по сравнению с тем же периодом прошлого года число чрезвычайных ситуаций в Армении увеличилось на 867 или на 16,7%. 3534 чрезвычайных случая были техногенного характера, в которых погибли 110 человек, пострадал 2261 человек. 2357 ЧС были социально-биологического характера, в результате которых пострадал 2601 человек - 37 из них погибли.

"Преобладающее большинство чрезвычайных случаев составляют дорожно­транспортные происшествия, пожары и отравления - 91%", - отметил Хангельдян. В частности, 2 человека погибли и 26 пострадали в результате пожара (1887 случаев), от ДТП погибло 101 человек, и пострадали 2216 (1499 случаев, на 109 больше прошлогоднего показателя), общее количество отравлений составило - 181, в коих умерли - 30 человек, пострадали 2598.

За отчетный период также выросло число самоубийств - зарегистрировано 89 случаев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5. Преобладающее большинство самоубийств - 56, произошло в квартирах и дачах, 12 - с многоэтажных зданий, 5 - с мостов. Число самоубийств в общественных местах составило 3 самоубийства, в открытых местах произошли 2 самоубийства, в иных местах - 11.