Понедельник, 24 Июля 2017 14:58

Экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян в интервью АрмИнфо комментирует поведенческую линию официального Баку, направленную на усиление антиармянской пропаганды на международной арене.

Азербайджан обращался и обращается в самые различные международные структуры с просьбами и даже требованиями закрыть Армянскую АЭС в Мецаморе достаточно давно. Не приведет ли это к появлению очередной резолюции по типу “сарсангской”, к примеру, в ПАСЕ и какие, на Ваш взгляд, шаги следует предпринять в направлении предотвращения подобного сценария?

Официальный Баку последовательно будет продолжать свою деятельность, призванную наносить Армении максимальный политический, экономический и военный ущерб. Мецаморская АЭС с этой точки зрения объект весьма удобный. Совершенно очевидно, что при сложившейся в регионе военно-политической обстановке отказ Армении от ядерной энергетики пока что совершенно невозможен. Лишь в случае установления гарантированного долгосрочного мира в зоне азербайджано-арцахского конфликта и полного искоренения питающих межэтническую вражду причин можно будет вести серьезный разговор о том, чтобы начать развивать у нас альтернативную энергетику с постепенным отказом от энергетики ядерной. На данный момент никаких подвижек в этом направлении нет и быть не может. Мецаморская АЭС функционирует в соответствии со всеми нормами МАГАТЭ, в тесном сотрудничестве с этой авторитетнейшей международной профильной организацией и на этом можно пока поставить точку. Для Армении важно продолжить эксплуатацию блока, который модернизируется, продлить срок его эксплуатации. А далее уже надо приступать к строительству нового, современного блока АЭС, и вот тут действующим властям Армении нельзя проявлять непозволительную инертность.

Различные, приближенные к власти, азербайджанские эксперты неоднократно озвучивали угрозы нанесения по Армянской АЭС ракетных ударов в качестве ответа на бомбардировку азербайджанских территорий. Можно ли полностью исключать подобное безумство, в случае если большая война все же станет реальностью и режим в Баку встанет лицом перед угрозой потери власти?

Исключать того, что кому-то в Баку может придти в голову столь идиотская мысль – нельзя. В любом случае утечка радиоактивных веществ в атмосферу может нанести непоправимый ущерб окружающей среде региона, всему его населению. Просто те, кто сегодня взахлеб рассуждает на эту тему, должны иметь в виду, что ряд местных климатических особенностей указывает на то, что радиоактивные выбросы в атмосферу, скорее всего, снесет в сторону Нахиджевана и далее – вдоль русла реки Аракс, в сторону Каспия. Но кто знает, может бакинским властям почему-то полюбилось плевать против ветра.

В Армении и Арцахе принято привычно оценивать азербайджанскую пропаганду как вызывающую смех и направленную исключительно на внутреннее потребление. Меж тем, серьезные эксперты в своих оценках, в том числе, говорят о ее довольно ощутимом внешнем влиянии. В первую очередь на международные структуры. Какую оценку “икорной”, “топорной” и реальной азербайджанской дипломатии-пропаганде дадите Вы?

На мой взгляд, Баку добился определенных успехов, пренебрежительное же отношение к предпринимаемым им усилиям считаю признаком ограниченности и беспочвенной бравады. Можно презрительно называть их дипломатию «икорной» или «топорной», но она порой срабатывает. А ведь на войне как на войне и если применяемые ими средства работают, то это уже показатель эффективности. В качестве примера хочу напомнить историю с убийством нашего офицера Гургена Маргаряна в Венгрии – на сегодняшний день убийца Сафаров разгуливает на свободе и является героем Азербайджана, мы же потеряли своего офицера и разругались с Венгрией, прервали с этой страной - членом ЕС дипломатические отношения. Ситуацию можно быстро выправить, если всерьез взяться за дело.

На встрече в Баку главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу, отметив “агрессию Армении в отношении Азербайджана и продолжение ею оккупации” как серьезную угрозу региональному миру и безопасности, оценили азербайджано-турецкое сотрудничество в качестве стабилизирующего фактора. На что, по Вашим оценкам, направлено региональное и не только сотрудничество Баку и Анкары в реальности, каковы его перспективы?

Разрекламированное на столь высоком уровне турецко-азербайджанское стратегическое сотрудничество на Южном Кавказе не ограничивается оказанием военно-политического и экономического давления на Армению. В действительности же можно уверенно говорить о том, что официальные Анкара и Баку достаточно ловко маскируют свою совместную экономическую и этнокультурную экспансию в регионе необходимостью противодействия армянской военной угрозе. Турция и Азербайджан сообща весьма успешно продвигают свои интересы в Грузии, и территория последней на данный момент уже не просто является транзитным коридором для этих стран, но и своего рода потенциальным военным плацдармом. Турецкий частный бизнес прекрасно освоился и укоренился на всем черноморском побережье Грузии, а также вдоль основных транспортных коридоров, ведущих от турецко-грузинской границы к границе грузино-азербайджанской. При этом наши соседи-подельники стараются всячески урезать возможности армяно-грузинского политического, экономического, культурного и военного сотрудничества. Примечательно, что одновременно турецкая сторона наращивает уровень торгово-экономического проникновения в Абхазию. Я считаю, что турецко-азербайджанский тандем ставит перед собой широкий круг задач и нейтрализация либо ликвидация армянского фактора на Южном Кавказе может быть лишь какой-то частью гораздо более амбициозных планов.