Понедельник, 24 Июля 2017 14:30

АрмИнфо.Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий предлагает не поступившим в этом году абитуриентам перебраться в ереванский филиал ВУЗа. Об этом Виктор Садовничий заявил 24 июля журналистам.

Во многих вузах в Армении, а не только в МГУ в этом году недобор, что связано с переходом несколько лет назад на 12-летнее образование.

По его словам, не поступившие в Москве абитуриенты, будут зачислены в ереванский филиал МГУ без дополнительного конкурса на специальности университета.

На официальной странице МГУ в Facebook также появилось сообщение, согласно которому абитуриенты, не поступившие в МГУ в Москве, получившие на основных вступительных испытаниях положительные баллы, автоматически могут быть зачислены на соответствующее направление филиала без сдачи дополнительных экзаменов.

Ереванский филиал МГУ открылся в сентябре 2015 г. В филиале действуют факультеты журналистики, юриспруденции, экономики, лингвистики, прикладной математики и международных отношений. Стоимость процесса обучения достаточно высока, так как процентов 70 профессорско-преподавательского состава приезжает из Москвы. Выпускники ереванского филиала получают диплом МГУ.