Понедельник, 24 Июля 2017 14:07

АрмИнфо. Продолжается международная предметная олимпиада среди школьников. На сей раз школьники из Армении на международной олимпиаде получили 6 медалей по 2 грамоты по математике и физике.

Олимпиада по математике прошла с 12 по 23 июля в Бразилии, в городе Рио де Жанейро. Армянскую команду возглавили представитель Академии наук Республики Армения Смбат Гогян и Тигран Маркарян - преподаватель физико-математической специальной школы имени Шагиняна. 2 серебряные медали получили ученик 12 класса Микаел Мкртчян и ученик 10 класса Гагик Махакян. Бронзовые медали получили ученик 12 класса Сергей Нерсисян и ученик 11 класса Ваган Мартиросян. Медаль и грамоту получил ученик 11 класса Ваге Карагулян.

В олимпиаде по физике, которая состоялась с 16 по 24 июля, в индонезийском городе Йогокарта, наши ученики получили 1 серебряную медаль - ученик 11 класса Давид Геврокян и одну бронзовую медаль - ученик 12 класса Хачатур Назарян, одну медаль и грамоту получил ученик 11 класса Микаел Егиазарян. Команду возглавили Гагик Григорян и Билор Курегян, которые преподают в специальных школах с физическим уклоном "Айб" и школе имени Шагиняна.

Отметим, что на прошедшей в таиландском городе Нахом - Патом с 6 по 15 июля, международной олимпиаде по химии команда из Армении выиграла 2 бронзовые медали и одну грамоту. Олимпиада по биологии пройдет с 23 по 30 июля в Британском городе Конвентри.