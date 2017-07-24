Понедельник, 24 Июля 2017 13:45

АрмИнфо. В ереванском международном аэропорту "Звартноц"внезапно скончался один из пассажиров. Как сообщается, погибший пассажир имел двойное гражданство Республики Армения и Соединенных Штатов Америки.

Пассажир собирался из аэропорта "Звартноц" в 03:30 вылететь в столицу Государства Катар - Доху.

Смерть пассажира подтвердил начальник отдела по связям с общественностью полиции РА Эдуард Джаноян, заявив, что полиция получила сообщение о случившемся 24 июля в 01:50. <24 июля, в 01:50, было получено сообщение о том, что скончался один из пассажиров рейса Доха-Ереван. Выяснилось, что в аэропорту "Звартноц" внезапно скончался гражданин Армении 1952 года рождения>, - заявил Джаноян. Как заявили в полиции, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.