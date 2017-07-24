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АрмИнфо.

26-28 июля температура воздуха в Армении будет выше нормы на 5-7 градусов

Ереван. 24.07.17. АрмИнфо, Наира Бадалян. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении предупреждает: с 26-28 июля на территории республики ожидается высокий тепловой фон ,в Араратской долине, Ереване, долинах Сюника днем ожидается с 38 до 40 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-7 градусов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 24-25 июля в отдельных северных регионах республики в вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы усиление ветра до 15-20 м/с. С 26-28 ожидается погода без осадков. Ветер юго- западный с порывами до 3-8 м/с.

С 24-25 июля температура воздуха понизится на 2-3 градуса, затем повысится на столько же.

С 26-го июля в предгорьях Котайкской области, Арагацотна и Вайоц Дзора, в Араратской области и в Армавире днем ожидается с 35 до 40 градусов тепла.

В армянской столице ожидается погода без осадков. Днем 27-го и 28-го июля воздух прогреется до 40 градусов тепла.