Суббота, 22 Июля 2017 14:46

АрмИнфо.Каких-либо экономических или политических основ для выхода Армении из состава Евразийского экономического союза на сегодняшний день нет. Такое мнение в беседе с журналистами выразил зампред правящей Республиканской партии Армении, глава парламентской комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян, касаясь заявления депутата от оппозиционного блока <Исход> Эдмона Марукяна о необходимости выхода РА из состава ЕАЭС.

По его убеждению, ЕАЭС - формат экономического сотрудничества, у которого, конечно, есть геополитический характер. <Маленькие страны неконкурентоспособны в мире, если не могут иметь свободные экономические отношения в более широких форматах>, - сказал Ашотян, добавив, что в Европейском Союзе не ждут не только Армению, но даже те страны, которые подписали Соглашение об ассоциации, к примеру, Грузию, Украину, Молдову.

Говоря отдельно об армяно-российских отношениях, и, в частности, о получившем в последнее время новую актуальность вопросе продажи Россией оружия Азербайджану, Ашотян заверил, что этот вопрос далеко не входит в число внешнеполитических приоритетов Еревана.

Касаясь вчерашней встречи глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и российско-азербайджанских отношений, зампред РПА заметил, что в рамках диппротокола главы государств могут встречаться со своими коллегами, но это вовсе не свидетельствует о хороших отношениях между странами.

Не обошел Ашотян вниманием и последние выборы в Арцахе, в результате которых президент Бако Саакян продлил свои полномочия на этом посту до 2020 года. Ашотян, в частности, не согласился с ремаркой журналистов о том, что последние выборы уподобили Арцах Азербайджану, где также в результате конституционных реформ власть Алиева на посту президента была продлена на третий срок. В качестве поддержки своей позиции Ашотян привел тот довод, что Бако Саакян, будучи президентом, ходит без охраны. <Как можно сравнивать Саакяна с Алиевым, вы когда-нибудь видели, чтобы Алиев ходил без охраны, меж тем Саакян делает это постоянно>,- возмутился зампред РПА.