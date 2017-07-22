Суббота, 22 Июля 2017 14:44

АрмИнфо.Мэр французского города Валанс Николя Дарагон поздравил президента Арцаха Бако Саакяна с переизбранием на посту главы НКР.

В своем поздравительном послании французский мэр отмечает, что Саакян переизбрался на основе демократических выборов, получив поддержку более 23 депутатов карабахского парламента. Дарагон также подчеркнул, что демократические выборы в Арцахе коренным образом отличаются от тоталитарных электоральных процессов в соседнем авторитарном Азербайджане.

<Эти выборы были примером демократии и уважения прав оппозиции, а демократия является залогом мира>,- говорится в послании. Дарагон также пообещал дальнейшее сотрудничество Валанса с карабахскими городами.

Отметим, что на последних выборах Бако Саакян получил поддержку 75% депутатов карабахского парламента, тем самым <продлив> свое пребывание на посту президента НКР до 2020 года.

Согласно последним конституционным преобразованиям в Арцахе, республика переходит на полную президентскую форму правления. -0