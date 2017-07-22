Суббота, 22 Июля 2017 13:40

АрмИнфо.Палата адвокатов Армении выступила с заявлением в связи с обыском со стороны правоохранителей некоторых адвокатов, в частности, защищающих интересы членов группы <Сасна црер>, захвативших в июле прошлого года Полк Патрульной службы Полиции РА.

В заявлении Палаты, в частности, подчеркивается, что в отношении адвокатов может быть осуществлен обыск без специальных технических средств лишь при наличии у правоохранителей соответствующих правовых документов, разрешающих подобную процедуру и в случае конкретных и обоснованных подозрений относительно того, что адвокат намерен пронести с собой к подзащитному или в зал суда неразрешенные предметы. <В противном случае обыск адвокатов не допустим>,- говорится в заявлении.

Палата адвокатов отмечает также, что в целях безопасности необходимо установить специальные сканеры, а не обыскивать сумки и карманы адвокатов <вручную>, тем самым ущемляя их достоинство.

Отметим, что некоторые адвокаты, осуществляющие защиту интересов членов группы <Сасна црер> подвергались обыску со стороны правоохранителей до встреч с подзащитными, а также у входа в здание суда. Это вызвало недовольство адвокатов, некоторые из них отказывались от прохождения этой унизительной процедуры, вследствие чего не допускались в зал суда для осуществления своих профессиональных обязательств.