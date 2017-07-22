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 Суббота, 22 Июля 2017 13:40

Татевик Шагунян

Палата адвокатов Армении считает неприемлемым обыск защитников со стороны правоохранителей без веских на то причин

Палата адвокатов Армении считает неприемлемым обыск защитников со стороны правоохранителей без веских на то причин

АрмИнфо.Палата адвокатов Армении выступила с заявлением в связи с обыском со стороны правоохранителей некоторых адвокатов, в частности, защищающих интересы членов группы <Сасна црер>, захвативших в июле прошлого года Полк Патрульной службы Полиции РА.

В заявлении Палаты, в частности, подчеркивается, что в отношении адвокатов может быть осуществлен обыск без специальных технических средств лишь при наличии у правоохранителей соответствующих правовых документов, разрешающих подобную процедуру и в случае конкретных и обоснованных подозрений относительно того, что адвокат намерен пронести с собой к подзащитному или в зал суда неразрешенные предметы. <В противном случае обыск адвокатов не допустим>,- говорится в заявлении.

Палата адвокатов отмечает также, что в целях безопасности необходимо установить специальные сканеры, а не обыскивать сумки и карманы адвокатов <вручную>, тем самым  ущемляя их достоинство.

Отметим, что некоторые адвокаты, осуществляющие защиту интересов членов группы <Сасна црер> подвергались обыску со стороны правоохранителей до встреч с подзащитными, а также у входа в здание суда. Это вызвало недовольство адвокатов, некоторые из них отказывались от прохождения этой унизительной процедуры, вследствие чего не допускались в зал суда для осуществления своих профессиональных обязательств.

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