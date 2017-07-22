Суббота, 22 Июля 2017 13:04

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках рабочего визита в Тавушскую область провел совещание с областным руководством, в ходе которого акцентировал внимание на вопросах реализации программ по развитию общин, проблемы по сбору мусора.

Карапетян, прежде всего, обратил внимание на собственные доходы общин и низкий уровень объемов по сборам в сфере вывоза мусора: <Тарифы, о которых мы говорим, не являются дополнительным или непреодолимым бременем для наших граждан. Стало быть, здесь налицо неэффективное управление. Вы не берете на себя ни бремя, и не устанавливаете тарифы. Зато вы постоянно просите деньги из республиканского бюджета. Мы ясно сформулировали, что субсидирование каждой из общин будет осуществляться по следующему принципу: больше всего не самому жалкому, а тому, кто занимается делом, берет на себя бремя>. Глава правительства поручил губернатору сотрудничать с заинтересованными ведомствами и в сжатые сроки представить анализ относительно собственных доходов каждой из общин и ожидаемые суммы за вывоз мусора.

В свою очередь, губернатор области Овик Абовян доложил, что собственные доходы общин Тавушской области составляют порядка 921.3 млн драмов. До конца года ожидается рост доходов за счет заключения новых договоров по вывозу мусора и строительству общинного рынка в городе Ноемберян. По его словам, у всех 40 общин области имеются программы по развитию на 5 лет.