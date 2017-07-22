﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Суббота, 22 Июля 2017 12:37

Татевик Шагунян

Путин и Алиев в Сочи обсудили карабахское урегулирование

Путин и Алиев в Сочи обсудили карабахское урегулирование

АрмИнфо.В рамках встречи между президентом России Владимиром Путиным  и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи были обсуждены вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта,  сообщает АПА.

Кроме того, главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.  На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
7556

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням