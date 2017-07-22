Суббота, 22 Июля 2017 12:37

АрмИнфо.В рамках встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи были обсуждены вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщает АПА.

Кроме того, главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем.