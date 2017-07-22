Суббота, 22 Июля 2017 12:35

АрмИнфо. Находящийся в Праге с рабочим визитом министр юстиции Армении Давид Арутюнян 21 июля провел встречу со своим чешским коллегой Робертом Пеликаном, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РА.

В ходе встречи, отмечает источник, министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, собеседники коснулись темы, касающиеся сотрудничества в судебно-правовой системе и правовой помощи.

Министр юстиции РА в рамках визита посетил также Службу пробации и посредничества, где ознакомился с чешским опытом по данному вопросу. Затем он представил работы по становлению государственной службы пробации Армении