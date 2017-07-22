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 Суббота, 22 Июля 2017 12:35

Александр Аванесов

Министры юстиции Армении и Чехии обсудили представляющие взаимный интерес вопросы

Министры юстиции Армении и Чехии обсудили представляющие взаимный интерес вопросы

АрмИнфо. Находящийся в Праге с рабочим визитом министр юстиции Армении Давид Арутюнян 21 июля провел встречу со своим чешским коллегой Робертом Пеликаном, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РА. 

В ходе встречи, отмечает источник, министры обсудили вопросы,  представляющие взаимный интерес. В частности, собеседники коснулись темы, касающиеся сотрудничества в судебно-правовой системе и правовой помощи.

Министр юстиции РА в рамках визита посетил также Службу пробации и посредничества, где ознакомился с чешским опытом по данному вопросу. Затем он представил работы по становлению государственной службы пробации Армении

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