Суббота, 22 Июля 2017 02:51

АрмИнфо.Благотворительный концерт дуэта «Унисон», организованный в ереванском ресторане «Де Клаб» прошел под аплодисменты зрителей, отдающих себе отчет в том, что деньги, потраченные ими, пойдут на покупку музыкальных инструментов для 70-и учащихся музыкальной школы села Ачаджур Тавушской области Армении.

Участники дуэта - пианистка Шушан Акобян и скрипач Рубен Ахоян не впервые приезжают в родную Армению с концертами для сбора средств на различные благотворительные цели. Так. в прошлом году, дуэт организовал несколько выступлений и собранные средства направил на помощь семьям ребят – военнослужащих, погибших в ходе апрельской войны в Арцахе.

Участники дуэта - талантливые признанные музыканты, сумели зажечь своей идеей и своих ереванских друзей – виолончелиста Вагана Гриоряна и заслуженную артистку страны, оперную певицу Ирину Закиян. На концерте в «Де Клабе» присутствовал и любимый всеми армянский композитор Тигран Мансурян, чьи произведения, вместе с работами Раффи Касабяна, Пиацоллы, Брамса и других маcтеров, исполняли музыканты с особым воодушевлением и вдохновением. В конце программы скрипач Рубен Ахоян исполнил свою «Колыбельную», которую он посвятил всем матерям, и в первую очередь тем, кто потерял на Арцахской войне своих сыновей.