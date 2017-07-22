Суббота, 22 Июля 2017 02:10

АрмИнфо. В суде общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Норк Мараш под председательством судьи Армена Бекташяна сегодня продолжилось заседание по делу вооруженной группировки.

Прокурор Армен Арамян зачитал обвинительные заключения 20 членов группировки. Согласно данным заключениям, экс-замминистра обороны Армении Ваган Ширханян, познакомившись с проходящим по делу, как глава группировки, Артуром Варданяном, приехавшим в эти дни в Армению из Испании, посоветовал ему для осуществлении переворота в РА воздерживаться от нападений на государственные учреждения и рассмотреть возможность достижения смены режима посредством покушения на президента Сержа Саргсяна.

Помимо этого Ваган Ширханян пообещал обеспечить поддержку армии в этих процессах или обеспечить хотя бы ее нейтралитет, так как он был знаком лично с тогдашним министром обороны Сейраном Оганяном. Они также обсудили возможность взрыва личного борта президента во время его очередной зарубежной поездки. Группа также рассматривала возможность нанесения удара по резиденции президента, зданиям Национального Собрания, Конституционного суда, Правительства, а также Общественного телевидения Армении.

Согласно обвинительному заключению лидер группировки Артур Варданян, в апреле 2015 года создал преступную группировку из граждан РА, члены организованной группировкой незаконным образом приобрели, хранили и транспортировали большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, преследуя цель переворота в Армении. Однако, данное намерение не было осуществлено по независимым от воли Варданяна обстоятельствам, так как 25 декабря 2015 года члены группировки были разоблачены и обезврежены.

Другой член группировки - отец Антон Тотонджян в апреле 2015 года познакомился с прибывшим из Испании Артуром Варданяном и финансировал преступную группировку, которую создал Варданян. Судебный процесс был отложен из-за плохого самочувствия отца Антона. Следущее заседание по данному делу состоится 28 июля в 11:00