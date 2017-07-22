Суббота, 22 Июля 2017 02:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 24 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван: 10:00-16:00 в Нубарашене собственные дома на конечной части 9-ой улицы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9-16, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице, квартал Нубарашен Б, здание средней школы номер 175, жилые дома 7, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова, 4 на ул.Хагаг Дони, собственные дома 1-40 на ул.Димитрова, жилые дома 10, 12, 14 на 1-ом переулке Башинджагяна, 2, 4, 6 в 1-ом Араратском массиве, 3, 5, 7 на ул.Кургиняна;

10:30-16:30 жилые дома 28, 28/1, 28/2 на ул.Вардананц и прилегающие общественные абоненты, в Айгестане собственные дома 13-19 на 9-ой улице, 56-143 на 11-ой улице прилегающие общественные абоненты,

11:00-15:00 жилой дом 35 на ул.Еркатци, 61, 63, 65 на просп.Тиграна Меца; 11:00-17:00 жилые дома 19, 33А на ул.Орбели, 74, 76, 78А, 78/1 в Айгедзоре и прилегающие общественные абоненты; в Араратском марзе: 10:00-12:00 частично села Аргаванд и Геганист; 10:00-13:00 частично села Ванашен и Армаш; 1

0:30-16:00 частично села Джрашен, Норашен, Верин Арташат;

14:00-15:00 в городе Арарате жилые дома 9, 11 на ул.Абовяна, частично улица Грибоедова; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Горс, Салли, квартал "Нор" в селе Шатин и прилегающими общественные абоненты;

11:00-16:00 частично село Ринд; в Котайкском марзе:

10:00-15:00 село Балаовит, административное здание Военной полиции, здание Военного комиссариата Балаовита, Хлебный завод, газозаправочная и прилегающие общественные абоненты, частично Торговый центр "Ариндж молл";

10:00-16:00 частично село Ариндж, Арамус и прилегающие общественные абоненты; в Гегаркуникском марзе: 11:00-16:00 села Шатван, Шатджрек, Норабак, Джагацадзор, Айрк, Верин Шоржа, Неркин Шоржа, территория Вардениси сар, ГЭС-ии Айрк 1, 2, станции сотовых операторов "ВиваСелл-МТС" и "Арментел".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно­восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.