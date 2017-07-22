Суббота, 22 Июля 2017 01:59

АрмИнфо. Компания Viva Cell-MTS модернизировала контакт-центры поддержки клиентов (услуга горячей линии 111) и внедрила инновационные технологические решения, в результате чего удалось создать более комфортные условия для эффективной работы сотрудников.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в рамках модернизации залы контакт- центров оснащены общими, индивидуальными и самоуправляемыми осветительными системами LED, установлена новая вентиляционная система и инновационным методом обеспечена звукоизоляции. Учитывая загруженный график работы, специалистм созданы условия для отдыха. Вместе с тем, компания обеспечила сотрудников, имеющих особые требования, необходимыми условиями для передвижения в залах контакт-центров.

Согласно источнику, с января по май 2017 года в контакт-центр поддержки клиентов компании поступил 1 573 961 звонок, 5 521 электронное письмо, 502 письменных обращения и проведено 5 871

онлайн-опросов.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.