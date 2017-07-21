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 Пятница, 21 Июля 2017 14:09

Марианна Мкртчян

Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посетили Грачья Арутюняна

Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посетили Грачья Арутюняна

АрмИнфо.Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посетили гражданина Армении Грачья Арутюняна, накануне экстрадированного из России на родину.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, сотрудники офиса посетили УИУ <Нубарашен>, где провели отдельную беседу с Арутюняном, а также изучили условия его содержания.

Отметим, что гражданин РА Грачья Арутюнян, приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы за ДТП, в результате которого скончались 18 человек, накануне был экстрадирован в Армению. Арутюнян

20.07.2017 года экстрадирован в Армению в соответствии с европейской конвенцией 1983 года по передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. <После экстрадиции, согласно пункту 10 указанной конвенции, приговор суда иностранного государства должен быть признан в уполномоченном суде РА, обвинение приведено в соответствие с Уголовным кодексом Армении, определенное наказание оставлено неизменным. Вид исправительного учреждения и место несения наказания определяет министерство юстиции Армении>, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 13 июля в районе деревни Ознобишино под Подольском груженный щебнем КАМАЗ, выезжая со второстепенной дороги, врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ, ехавший из Подольска в Курилово. От удара автобус разорвало на две части, часть пассажиров оказалась завалена щебнем из кузова перевернувшегося грузовика. В результате аварии 18 человек погибло, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Ему было предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", которая предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. Российский суд признал Арутюнян виновным и приговорил к 6 годам 9 месяцам заключения

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