Пятница, 21 Июля 2017 14:09

АрмИнфо.Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посетили гражданина Армении Грачья Арутюняна, накануне экстрадированного из России на родину.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, сотрудники офиса посетили УИУ <Нубарашен>, где провели отдельную беседу с Арутюняном, а также изучили условия его содержания.

Отметим, что гражданин РА Грачья Арутюнян, приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы за ДТП, в результате которого скончались 18 человек, накануне был экстрадирован в Армению. Арутюнян

20.07.2017 года экстрадирован в Армению в соответствии с европейской конвенцией 1983 года по передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. <После экстрадиции, согласно пункту 10 указанной конвенции, приговор суда иностранного государства должен быть признан в уполномоченном суде РА, обвинение приведено в соответствие с Уголовным кодексом Армении, определенное наказание оставлено неизменным. Вид исправительного учреждения и место несения наказания определяет министерство юстиции Армении>, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 13 июля в районе деревни Ознобишино под Подольском груженный щебнем КАМАЗ, выезжая со второстепенной дороги, врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ, ехавший из Подольска в Курилово. От удара автобус разорвало на две части, часть пассажиров оказалась завалена щебнем из кузова перевернувшегося грузовика. В результате аварии 18 человек погибло, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Ему было предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", которая предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. Российский суд признал Арутюнян виновным и приговорил к 6 годам 9 месяцам заключения